La UAE Team Emirates e Diego Ulissi vincono la Ciclismo Cup 2020

Con la cancellazione definitiva del Giro di Sardegna si è conclusa anche la Ciclismo Cup 2020 che va così in archivio con 11 prove disputate. Nella classifica a squadre il successo è andato alla UAE Team Emirates che dopo aver saltato il Laigueglia ha partecipato e ben figurato a tutte le altre corse del calendario italiano: alle vittorie al Giro della Toscana ed al Trofeo Matteotti si sono aggiunti i podi a Giro dell’Appennino, Gran Piemonte, Coppa Sabatini, Memorial Pantani e Giro dell’Emilia. Per la UAE Team Emirates si tratta del secondo successo nel cosiddetto Campionato Italiano a Squadre dopo quello del 2013 quando la squadra si chiamava ancora Lampre-Merida.

Molto staccate le squadre Professional con l’Androni-Sidermec seconda a 178 lunghezze di distanza e senza alcun podio in Italia in questo 2020; chiude sul podio la Vini Zabù-KTM con la Trek-Segafredo quarta e la Bardiani-CSF-Faizanè quinta e ultima tra le squadre prese in considerazione dalla classifica ufficiale. Da notare che se il ranking fosse stato aperto a tutti i team che hanno preso parte alle gare della Ciclismo Cup, la UAE avrebbe comunque vinto, ma un margine più stretto su Ineos e Astana.

La classifica a squadre

1. UAE Team Emirates 482 punti

2. Androni Giocattoli – Sidermec 304 p.

3. Vini Zabù – KTM 235 p.

4. Trek – Segafredo 179 p.

5. Bardiani – CSF – Faizanè 148 p.

Nella classifica individuale è arrivato invece il terzo successo in carriera per il toscano Diego Ulissi che s’era già imposto in questa challenge sia nel 2013 che nel 2017. Il 31enne della UAE ha fatto la differenza con i podi al Gran Piemonte e al Giro dell’Emilia, ma ha marcato punti pesanti anche al Campionato Italiano e alla Settimana Coppi e Bartali. In seconda posizione è arrivato il talento valtellinese Andrea Bagioli che ha comunque fatto sua la classifica riservata ai giovani. In totale sono 72 i corridori che hanno marcato almeno 1 punto della classifica individuale della Ciclismo Cup 2020.

La classifica individuale (prime posizioni)

1. Diego Ulissi 191 punti

2. Andrea Bagioli 128 p.

3. Jacopo Mosca 125 p.

4. Giulio Ciccone 106 p.

5. Andrea Vendrame 106 p.

6. Giacomo Nizzolo 100 p.

7. Andrea Pasqualon 87 p.

8. Davide Ballerini 80 p.

9. Nicola Conci 78 p.

10. Vincenzo Nibali 77 p.

11. Alessandro De Marchi 73 p.

12. Aliaksandr Riabushenko 72 p.

13. Sonny Colbrelli 70 p.

14. Fernando Gaviria 64 p.

15. Kristian Sbaragli 60 p.