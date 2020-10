La Bardiani-CSF-Faizanè annuncia l’ingaggio di Davide Gabburo

Un altro rinforzo per l’organico della Bardiani-CSF-Faizanè in vista della prossima stagione: la formazione diretta da Bruno e Roberto Reverberi ha infatti annunciato l’ingaggio del 27enne veronese Davide Gabburo che nel 2020 ha vestito la maglia dell’Androni. Il miglior risultato stagionale di Gabburo è stato il 7° posto al Trofeo Laigueglia mentre nel 2019 alla corte di Scinto aveva ottenuto altri buoni piazzamenti come il 3° posto al GP Izola, il 5° al Giro della Toscana, il 7° al Gran Premio di Francoforte ed il 9° alla Settimana Coppi e Bartali.

Questo il commento di Davide Gabburo dopo la firma: «Sono felice di essere passato in Bardiani CSF Faizanè per il prossimo anno perché arrivo in una bella realtà italiana molto organizzata. Conosco il gruppo sia i corridori già presenti che i nuovi arrivi e penso che insieme potremo lavorare bene e toglierci delle belle soddisfazioni. Mi piacerebbe potermi mettere in evidenza nelle gare in Italia, ma sono ovviamente a disposizione del team per le gare internazionali, dopo questa stagione particolare come tutti ho grandissima voglia di correre».