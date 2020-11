Cinque rinnovi in casa Trek-Segafredo, fra di loro Brambilla, Mosca e Moschetti

«In una stagione come questa che sta per finire ci sembrava giusto dare un segnale di fiducia nei confronti dell’intero gruppo. Anno dopo anno siamo riusciti a consolidare il progetto sportivo ottenendo risultati importanti. Abbiamo deciso di dare continuità ad una rosa bilanciata tra giovani ed esperti, in modo da effettuare un salto di qualità ulteriore». Queste solo le parole con cui Luca Guercilena, general manager della Trek-Segafredo, ha voluto annunciare il rinnovo di contratto con cinque elementi del team, tutti rifirmati per le prossime due stagioni.

Tre di loro sono italiani: si tratta del trentatreenne veneto Gianluca Brambilla, del ventisettenne piemontese Jacopo Mosca e del ventiquattrenne lombardo Matteo Moschetti. Con loro rimangono nella formazione statunitense il trentottenne neerlandese Koen De Kort e il ventinovenne lettone Toms Skujins.