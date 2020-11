Il Cycling Team Friuli ingaggia il giovane croato Fran Miholjevic

Il ciclomercato del Cycling Team Friuli per la stagione 2021 si apre con l’ingaggio di un giovane corridore straniero: la squadra diretta in ammiraglia da Renzo Boscolo ha infatti messo sotto contratto il 18enne croato Fran Miholjevic, figlio dell’ex professionista e attuale direttore sportivo Vladimir Miholjevic. Fran, classe 2002 e quindi all’esordio tra gli Under23, ha affrontato le categorie giovanili con la maglia della Adria Mobil e quest’anno ha vinto i Campionati Nazionali Juniores sia a cronometro che in linea ed è stato quarto all’Europeo a cronometro, ma nell’arco della sua fin qui breve carriera si è già trovato più volte a gareggiare in Italia.