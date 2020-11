Grande colpo della Canyon-SRAM: Chloé Dygert firma un quadriennale

Le voci circolavano già da qualche settimana e adesso è arrivata la tanto attesa conferma ufficiale: la statunitense Chloé Dygert si appresta a sbarcare per la prima volta nel ciclismo europeo e lo farà con la maglia della Canyon-SRAM con cui ha firmato un contratto quadriennale fino a tutta la stagione 2024. Finora Dygert ha sempre militato nella stessa squadra, la Twenty20, allenata da Kristin Armstrong e su strada ha gareggiato quasi esclusivamente negli Stati Uniti: questo non le ha impedito di raggiungere risultati clamorosi, come la netta vittoria al Campionato del Mondo a cronometro 2019, con il possibile bis svanito quest’anno per colpa di una spaventosa caduta quando era in testa.

Chloé Dygert compirà 24 anni il prossimo 1° gennaio ed il suo obiettivo principale per il 2021 sarà quello di recuperare dall’attuale infortunio e farsi trovare pronta per i Giochi Olimpici di Tokyo dove andrà a caccia di due medaglie d’oro, nella Cronometro su strada e nell’Inseguimento a Squadre su pista. La Canyon-SRAM darà a Dygert la possibilità di continuare ad essere preparata dall’ex campionessa olimpica Kristin Armstrong, oltre alla libertà di gestire l’avvicinamento alla rassegna olimpica in entrambe le discipline.