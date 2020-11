Vini Zabù-Brado-KTM, ufficiale l’arrivo dello svizzero Joab Schneiter

1 Minuti per leggerlo

Prima mossa di ciclomercato per la Vini Zabù-Brado-KTM: la formazione toscana diretta da Angelo Citracca ha infatti ufficializzato l’ingaggio del giovane svizzero Joab Schneiter, corridore classe 1998 che quest’anno ha vestito la maglia della Swiss Racing Academy. Nella stagione appena conclusa Schneiter ha vinto in fuga la prima tappa del Tour de Savoie Mont Blanc, in Italia invece si è fatto notare con un buon settimo posto al Piccolo Giro di Lombardia.

Queste le parole di Schneiter dopo la firma: «I sogni si avverano quando lavori tanto per raggiungerli. Approdare in una squadra di questo livello è veramente notevole, voglio ringraziare il team, a cominciare da Angelo Citracca e Francesco Frassi, per la fiducia che spero di ripagare con dei grandi risultati».