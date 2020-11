Mattia Garzara è il secondo acquisto del Cycling Team Friuli per il 2021

Arriva il secondo acquisto del Cycling Team Friuli per la stagione 2021: dopo il croato Fran Miholjevic, la formazione Continental italiana ha messo sotto contratto il giovane Mattia Garzara. Veneziano di 18 anni, Garzara è reduce dalle due stagioni nella categoria juniores e nel 2020 ha vinto in volata a San Pietro Viminario chiudendo invece quinto al Campionato Italiano su strada di categoria. «Sono felicissimo di entrare a far parte di un team di primissimo piano come il Cycling Team Friuli: sono certo che questa scelta mi consentirà di proseguire al meglio quel percorso di crescita graduale che ho intrapreso in questi anni».