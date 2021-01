Annullate le gare delle categorie juniores ai Mondiali di Ciclocross di Ostenda

Sono stati prima fortemente in bilico e da tempo si temeva una netta riduzione del programma delle gare dei Campionati del Mondo di Ciclocross che si disputeranno a Ostenda in Belgio il 30 e 31 gennaio prossimi: alla fine i Mondiali andranno avanti e ad essere cancellate sono state solo le due gare della categoria juniores maschile e femminile, già privata di quasi tutti i confronti internazionali in questa stagione martoriata dal Covid-19 e dalle restrizioni sugli eventi. Le autorità del Belgio hanno comunque dato il via sia alle categorie élite, che a quelle Under23: nei due giorni della rassegna iridata di Ostenda avremo quindi quattro titoli in palio