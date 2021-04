Ayuso suona la carica al Giro di Romagna, Romano resta leader

Il giovane fenomeno della Colpack-Ballan Juan Ayuso era uscito ammaccato dalla Strade Bianche di Romagna, ma non ha per questo rinunciato a prendere parte e andare a segno anche al Giro di Romagna, che a questo punto lo vedo come principale rivale per Francesco Romano (Palazzago). Oggi, nella Bellaria Igea Marina – Santa Sofia, lo spagnolo ha fatto la differenza in salita, portando via con sé anche Romano, Andrea Pietrobon (Cycling Team Friuli), Paul Double (Mg.Kvis – VPM) e Asbjørn Hellemose (Vc Mendrisio), per poi batterli allo sprint in quest’ordine.

Romano comanda ora la classifica con 17″ su Ayuso, 21″ su Double e 26″ su Pietrobon.