Al via il Festival Elsy Jacobs: il prologo è vinto da Lorena Wiebes

Questa sera in Lussemburgo è scattata la tredicesima edizione del Festival Elsy Jacobs, breve gara a tappe di tre giorni dedicata alla prima campionessa del mondo su strada della storia. Ad aprire la corsa è stato un prologo a cronometro disputato a Cessange sulla distanza di 2.2 chilometri: percorso non velocissimo, con un strappo al 13% in partenza, ma caratterizzato anche da diversi rilanci di andatura che si adattavano bene alle caratteristiche delle velociste.

Ed infatti è stata proprio una sprint a fare segnare il miglior tempo ed a conquistare la prima maglia gialla di leader: la 22enne Lorena Wiebes ha fermato il cronometro in 3’12” garantendosi la seconda vittoria stagionale, la prima in carriera in una prova contro il tempo. La portacolori del Team DSM è riuscita a precedere di 3″ la compagna di squadra Leah Kirchmann che era rimasta a lungo in testa essendo partita tra le prime. A seguire l’ordine d’arrivo è stato praticamente affare di centesimi: ugualmente a 3″ ha chiuso Karlin Swinkels, a 5″ sono arrivate Thalita de Jong, Lonneke Uneken e Anouska Koster, a 6″ Ruth Winder e Christine Majerus, a 7″ Riejanne Markus ed Emma Norsgaard.