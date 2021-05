De Marchi, la fuga che vale una carriera: “Forse stasera piangerò”. Il dopo tappa

Confuso e felice. A fine tappa Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) fa parlare gli occhi, che accarezzano la maglia rosa appena conquistata. “Anche se era diventata l’obiettivo, oggi – ha detto il Rosso di Buja a Eurosport – sono comunque senza parole. E’ il sogno di ogni corridore, figuriamoci per un italiano: la volevo più di ogni altra cosa, ho temuto di non farcela, ma il duro lavoro ripaga”.

“Sul palco me la sono goduta, ho iniziato a pedalare a 7 anni, ne ho 35: potete immaginare quello che c’è in mezzo – ha aggiunto De Marchi al Processo alla tappa Rai – Ci sono anche 11 anni di carriera, caratterizzati da tantissimi attacchi, la maggior parte dei quali andati male. Quello di oggi è un premio per quello che ho fatto negli anni”. “Adesso sono ancora troppo frastornato – ha detto ancora – ho iniziato a pensare a questa maglia stamattina, quando si è capito che un gruppo grosso avrebbe potuto avvantaggiarsi. Solitamente non vado in fuga da uomo di classifica, mi sono detto: perché no? Proviamoci. Ho iniziato a cullare il sogno, ora mi sento un pò fuori posto. Negli anni ho lottato tanto, non sempre ho raccolto il massimo. Vivrò questo stato fino a stasera, quando sarò nel mio letto: magari piangerò un pò, poi passerà”.

“Non ho pensato a Ganna, perché dovevo rimanere concentrato su come prendere la maglia, non tanto a chi me l’avrebbe passata – ha proseguito la nuova maglia rosa – Gli dico, però, di non mollare mai: ha una classe tale che gli farà superare ogni momento difficile. Il mondo del ciclismo gli sta chiedendo l’impossibile: farebbe bene a fregarsene, perché con la classe che ha continuerà a vincere. Il braccialetto per Giulio Regeni? Sono padre e marito, penso ai suoi genitori alla ricerca della verità. Non mi sembra ci sia qualcosa di politico”.

Così, invece, il vincitore della tappa, l’americano Joe Dombrowski (UAE Team Emirates). “Una bella giornata, forse potevo prendere la maglia rosa, ma ho cercato di risparmiare energie in vista della salita finale. Sono felice”.

“L’ultima salita è stata dura e il meteo non ha aiutato – ha detto Remco Evenepoel ai canali della Deceuninck Quick-Step – Lo sforzo che ho dovuto fare è stato breve e intenso, qualcosa che non facevo da tempo, e penso di esserci riuscito bene. Quando gli altri hanno attaccato, non volevo esplodere e ho corso al mio ritmo. Penso di esserci riuscito bene, perdendo solo pochi secondi. Il mio corpo ha bisogno di riabituarsi a questo tipo di gare, ma nel complesso sono soddisfatto di questa tappa. Un grande grazie ai ragazzi per avermi protetto oggi”, ha concluso Evenepoel, sedicesimo al traguardo.

“E ‘stata una tappa piuttosto dura con la pioggia battente tutto il giorno e alcune salite difficili, ma penso che sia andata abbastanza bene per noi – ha detto Romain Bardet ai canali del Team Dsm- Non ero troppo lontano dai primi nell’ultima salita quando sono arrivati ​​gli attacchi quindi penso che alla fine sia stata una buona tappa. I ragazzi hanno protetto me e Jai molto bene per tutto il giorno. Penso che possiamo lavorare su questo, le gambe sono buone e miglioreremo giorno dopo giorno. È stata una bella giornata”.

“Oggi è stato uno sforzo di squadra fortissimo da parte dei ragazzi ha spiegato Jai Hindley, compagno di squadra del francese – Avevamo Nico in fuga, il che era positivo, quindi potevamo semplicemente stare tranquilli e il resto dei ragazzi ci ha protetto bene per tutta la giornata. Era un percorso probante; sempre salita o discesa, a sinistra o a destra, reso ancora più difficile dalle condizioni di bagnato. I ragazzi ci hanno protetto bene per la salita finale ed è stata una buona corsa”.