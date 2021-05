Cristian Rocchetta affonda il colpo a La Medicea

1 Minuti per leggerlo

Ennesima corsa nazionale neonata in questa stagione, ennesima prova che si conclude con uno sprint, seppur ristretto: è La Medicea, gara organizzata a Cerreto Guidi su un circuito vallonato di 22 km da ripetere 7 volte. La volata ha visto primeggiare, per la seconda volta nel corso della stagione, Cristan Rocchetta della General Store-F.lli Curia-EsseGiBi: il veronese ha battuto Luca Coati (Qhubeka) e Simone Piccolo (Viris Vigevano). Domani si continua a correre in Toscana con il più tradizionale Trofeo Matteotti.