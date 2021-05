La nuova era della pista: presentata la UCI Track Champions League

Una nuova era. È la Champions League UCI della pista, presentata oggi, martedì 18 maggio, in un evento online trasmesso da Saint-Quentin-en-Yvelines, vicino a Parigi, e Bath, nel Regno Unito. Il presidente dell’UCI David Lappartient, il presidente di Eurosport & Discovery Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions, Andrew Georgiou e Francois Ribeiro, responsabile degli eventi di Eurosport, hanno svelato i dettagli della competizione; con loro gli ambasciatori Kristina Vogel e Sir Chris Hoy MBE, oltre ai principali promotori dell’evento.

Un evento che, nelle intenzioni, dovrebbe mettere insieme il meglio del panorama internazionale, puntando ad ampliare la platea degli appassionati grazie alla copertura televisiva di Eurosport. Formule e premi identici per uomini e donne, si parte il 6 novembre con la prima di sei tappe.

Questo il calendario: 6 novembre Palma, Maiorca, velodromo Illes Balears; 20 novembre St Quentin en Yvelines (Francia), velodromo National de Saint-Quentin-en-Yvelines; 27 novembre Panevėžys (Lituania), Cido Arena; 3-4 dicembre Londra, Lee Valley VeloPark; 11 dicembre Tel Aviv, velodromo Sylvan Adams National.

L’UCI Track Champions League è un campionato in cui ogni round presenterà lo stesso programma di gare. I corridori ottengono punti nei sei round nella categoria sprint o endurance. Ogni categoria ha due diversi tipi di gare in cui i concorrenti possono accumulare punti: i velocisti gareggeranno nello sprint e nel keirin mentre i corridori endurance gareggeranno sia nell’eliminazione che nello Scratch. 18 corridori si sfideranno in ogni categoria, per un totale di 72 corridori 36 uomini e altrettante donne – per prendere parte alla prima UCI Track Champions League.

Le classifiche saranno determinate dai punti assegnati ai corridori in ogni gara. I punti verranno accumulati in una classifica e il vincitore in ciascuna delle categorie sarà il corridore con il maggior numero di punti alla fine della serie. Alla fine di ogni turno i quattro leader di ogni categoria (due maschili, due femminili) riceveranno la maglia di leader da indossare al prossimo evento.

Montepremi di oltre 500 mila euro. Come detto, il premio in denaro sarà uguale per uomini e donne come parte dell’impegno della Lega per l’uguaglianza di genere nello sport e in linea con la politica dell’UCI sulla parità di premi in denaro nei suoi eventi.

Verranno assegnati premi in denaro per le prime dieci posizioni di ogni gara, i vincitori riceveranno mille euro; il vincitore finale di ciascuna categoria riceverà 25 mila euro.

Tre uomini e tre donne sono stati scelti come founding riders della prima UCI Track Champions League: Ed Clancy (Regno Unito), Emma Hinze (Germania), Harrie Lavreysen (Paesi Bassi) , Mathilde Gros (Francia), Sebastián Mora (Spagna), Simona Krupeckaitė (Lituania).

Racconteranno le vicende umane dietro l’evento nella preparazione e durante la UCI Track Champions League. I fan potranno seguire il viaggio di ogni atleta attraverso i canali dell’UCI Track Champions League, Eurosport e Global Cycling Network (GCN), nonché sugli account social dei ciclisti.

David Lappartient: “Il lancio della UCI Track Champions League segna un’importante pietra miliare nella storia del ciclismo su pista, una delle discipline storiche del ciclismo e che ha fatto parte dei Giochi Olimpici sin dai primi Giochi moderni nel 1896. Grazie alla nostra partnership strategica con Discovery, un circuito dinamico, frenetico e adatto alla televisione raggiungerà un nuovo pubblico di appassionati di ciclismo su pista”.

“La disciplina ora ha un calendario annuale compatto, basato sui tre momenti salienti della UCI Nations Cup, dei Campionati del mondo su pista UCI e della Champions League su pista UCI. Il ciclismo su pista, che è stato un clamoroso successo ai Giochi Olimpici, è così attrezzato per brillare ogni anno”, ha aggiunto.

“Non vedo l’ora di vedere questa edizione inaugurale della UCI Track Champions League che si svolge in luoghi iconici, e di vedere i primi quattro vincitori maschili e femminili della 2021 UCI Track Champions League, a Tel Aviv”.

Andrew Georgiou: “Abbiamo il privilegio di lavorare con leader così visionari nell’UCI ed è estremamente emozionante vedere la UCI Track Champions League prendere vita. Non vediamo l’ora che gli appassionati di ciclismo sperimentino il primo round a novembre, iniziando un nuovo capitolo per il ciclismo su pista e utilizzando le piattaforme di Discovery per portare il pubblico allo sport da tutto il mondo”.

“In qualità di casa del ciclismo e delle Olimpiadi, Discovery si trova in una posizione privilegiata per costruire una narrativa distintiva per tutto l’anno per il ciclismo su pista. La combinazione del meglio dello sport e dell’intrattenimento, con i migliori corridori e squadre di pista del mondo in questo nuovo formato dinamico, creerà un palcoscenico eccezionale per questo sport”.

François Ribeiro. “La giornata di oggi segna una pietra miliare nel nostro impegno nel ciclismo. Crediamo che la disciplina su pista sia una delle forme più eccitanti del ciclistico: le esigenze del pubblico si sono evolute, c’è l’opportunità di presentarlo in un modo nuovo e molto avvincente. Abbiamo sfruttato la nostra impareggiabile esperienza in un’altra forma di corsa ad alta adrenalina – il motorsport – per perfezionare il formato e offrire un’esperienza su evento e su schermo senza precedenti agli appassionati di ciclismo”.

“L’UCI e la Discovery hanno annunciato il lancio della nuova UCI Track Cycling Champions League nel marzo 2020. Grazie al suo rapporto a lungo termine con l’UCI, Discovery sta sfruttando la sua scala globale, le sue ampie piattaforme multimediali e la sua esperienza nella promozione per aiutare a far crescere il ciclismo. la gestione, la produzione televisiva e la distribuzione della nuova serie UCI sarà affidata a GCN, in collaborazione con Eurosport Events”.