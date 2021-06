Giochi Olimpici, Francia senza pace: dopo Alaphilippe rinuncia anche Bardet

1 Minuti per leggerlo

Romain Bardet non parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo: lo ha annunciato lo stesso trentenne francese in un’intervista a L’Équipe. Dopo il campione del mondo Julian Alaphilippe, la Nazionale transalpina perde un altro dei suoi pezzi pregiati in vista dell’appuntamento a cinque cerchi.

«Dopo un confronto con la squadra e con il ct Thomas Voeckler – ha dichiarato Bardet – abbiamo deciso che non parteciperò ai Giochi Olimpici. Abbiamo grandi obiettivi con il Team DSM per il finale di stagione: non sarebbe stato possibile, con questo programma, arrivare al massimo della forma a Tokyo».