Lutto nel ciclocross: morta a 31 anni la belga Jolien Verschueren

Lutto nel mondo del ciclocross: è mancata a 31 anni, a causa di una malattia che l’aveva colpita sei anni fa, Jolien Verschueren. Ne dà notizia la federazione belga.

Portacolori del Pauwels Sauzen–Bingoal, Verschueren aveva preso parte al Campionato del Mondo di Ciclocross nel 2016 a Heusden-Zolder. In precedenza, nel 2015, aveva vinto il Koppenbergcross, bissando il successo l’anno successivo dopo aver battuto l’allora campionessa del mondo Thalita de Jong.

Nonostante la malattia, si era dedicata al ciclocross fino allo scorso ottobre, dimostrando grande combattività e amore per lo sport che ne ha caratterizzato la vita e che aveva portato avanti parallelamente agli studi da insegnante di scuola materna. Tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social da colleghi e appassionati.

Everybody at Belgian Cycling is deeply saddened to learn of the passing of Jolien Verschueren, who passed away last night at the age of 31.

Jolien was known for her fighting spirit but more importantly she was a wonderful teammate and friend.

Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/4mH0yJHsgv

— Belgian Cycling (@BELCycling) July 2, 2021