Il team di Gianni Savio spicca il volo: la spagnola Drone Hopper nuovo main sponsor dal 2022

Il futuro si fa più roseo per una delle quattro formazioni Professional italiane: la dirigenza dell’attuale Androni Giocattoli-Sidermec ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con un nuovo main sponsor, che si è legato a partire dal 2022 e per ben quattro anni. Drone Hopper, sarà questo il primo nome del team diretto e gestito da Gianni Savio e Marco Bellini. Start up spagnola nel campo dell’innovazione aeronautica, l’azienda ha sede a Leganés, a due passi da Madrid. L’intenzione per i vertici della squadra è di sviluppare un progetto ambizioso e solido, come spiega Marco Bellini: «Per noi è un accordo importante, che ci consentirà di lavorare con serenità e la consueta professionalità, ma in un’ottica più moderna rispetto a quanto il ciclismo attuale richiede. Potremo pianificare al meglio l’attività del team sul medio e lungo periodo».

Il ceo di Drone Hopper Pablo Flores Peña commenta: «Il ciclismo è spettacolo e fatica e rispecchia perfettamente i valori di Drone Hopper. Inoltre, permette di raggiungere un’ampia e variegata parte della società che segue con passione questo fantastico sport». Dal canto suo Gianni Savio aggiunge: «Siamo di fronte ad un’azienda giovane, in espansione, che intende estendere la conoscenza del proprio marchio a livello Internazionale. Abbiamo siglato un accordo quadriennale, con un investimento graduale per un buon team Professional nel prossimo anno e successivamente aspirare al salto di categoria. Siamo pronti ad intensificare ancor di più l’attività internazionale per portare in giro per il mondo il nome del nostro nuovo sponsor».