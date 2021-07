Dilettanti: Tarozzi si sblocca al Giro delle due Province, Gomez sfreccia a Castelletto Cervo

1 Minuti per leggerlo

Due gare nazionali tra i dilettanti nella giornata odierna, a cominciare dal Giro delle Due Province di Marciana, una delle più longeve gare toscane. Dove si è imposto Manuel Tarozzi, atleta dell’InEmiliaRomagna recentemente in luce ai campionati su strada élite. Dopo una gara all’attacco, Tarozzi ha fatto il vuoto a 18 km sull’arrivo al quinto e ultimo passaggio sulla salita di Buti, resistendo alla rimonta degli inseguitori. Primo successo stagionale per Tarozzi, che si impone relegando alle piazze d’onore gli Zalf Euromobil, rappresentati dal campione italiano under 23 Gabriele Benedetti a 20″, e da Stefano Gandin a 26″ che ha preceduto gli altri 6 inseguitori.

Si passa in Piemonte dove si correva la Targa Comune di Castelletto Cervo nel biellese. Una corsa a portata di ruote veloci, che si è risolta con uno sprint seppur ristretto: secondo acuto stagionale per il colombiano Nicolas Gomez della Colpack, che ha avuto la meglio sul Nicolò Parisini (Beltrami TSA) e su uno dei plurivincitori stagionali, Cristian Rocchetta (General Store).