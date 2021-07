La Coppa del Mondo di ciclocross torna in Italia: a dicembre si pedala sulla neve in Val di Sole

Stamani a Milano, in occasione di una conferenza stampa relativa ai prossimi appuntamenti ciclistici in Trentino come gli Europei su strada di settembre e i Mondiali di MTB agosto, è stata annunciata una sorpresa per tutti gli appassionati delle due ruote. Quest’anno l’Italia, grazie alla provincia autonoma, torna nel calendario della Coppa del Mondo di ciclocross come non accadeva dal 2016-2017.

Domenica 12 dicembre 2021 la decima tappa della principale challenge della specialità si disputerà ai Vermiglio, in prossimità del Passo del Tonale. Facile intuire come la prova nella località della Val di Sole sarà diversa dalle altre: la gara, infatti, affronterà un percorso misto tra asfalto, fango e neve.

Questo il calendario completo della prossima Coppa del Mondo di ciclocross:

10 ottobre 2021: Waterloo, Stati Uniti

13 ottobre 2021: Fayetteville, Stati Uniti

17 ottobre 2021: Iowa City, Stati Uniti

24 ottobre 2021: Zonhoven, Belgio

31 ottobre 2021: Overijse, Belgio

14 novembre 2021: Tabor, Repubblica Ceca

21 novembre 2021: Koksijde, Belgio

28 novembre 2021: Besançon, Francia

05 dicembre 2021: Antwerpen, Belgio

12 dicembre 2021: Val di Sole, Italia

18 dicembre 2021: Rucphen, Paesi Bassi

19 dicembre 2021: Namur, Belgio

26 dicembre 2021: Dendermonde, Belgio

02 gennaio 2022: Hulst, Paesi Bassi

16 gennaio 2022: Flamanville, Francia

23 gennaio 2022: Hoogerheide, Paesi Bassi