Zalf-Fior pigliatutto al Giro della Provincia di Biella: prima gioia per Raccani, secondo Verza

Zalf Euromobil Désirée Fior pigliatutto al 25° Giro della Provincia di Biella – 79esima Torino-Biella – Gp Città di Biella Under 23 dell’Uc Alpina Biellese: il successo è andato a Simone Raccani, che ha preceduto di 23” il compagno di squadra Riccardo Verza. Per il 20enne vicentino, ex campione regionale veneto juniores, è la prima vittoria nella categoria, la quattordicesima dell’anno per la squadra dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior che, complessivamente, ha ottenuto 37 podi.

Raccani ha sfruttato al meglio il gioco di squadra messo in scena dalla formazione bianco-rosso-verde. A inserirsi nell’attacco che ha caratterizzato la prima parte di gara, infatti, è stato il trevigiano Federico Guzzo, raggiunto negli ultimi 30 km da sette contrattaccanti tra cui figuravano i suoi compagni di squadra Raccani e Riccardo Verza.

Sull’ultima salita di giornata a rilanciare l’azione è stato proprio Raccani, che si è involato in solitaria verso il traguardo ben protetto dai compagni di colori. Il padovano Verza ha regolato gli inseguitori precedendo Filippo Magli (Mastromarco Sensi Fc Nibali) e Alessandro Baroni (Gallina Ecotek Colosio). Quinto posto per il francese Alex Baudin (Ag2R Citroen U23), giunto a 31” come Manuel Pesci Team Malmantile) e il marocchino Zahiri Abderrahim (General Store Essegibi F.lli Curia). A 1’08” Marcello Ugazio (Named-Uptivo), a 1’48” Damiano Valerio (Aries Cycling), a 2’30” Nicolas Desi (D’Amico Um Tools).