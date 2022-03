Tirreno-Adriatico 2022 – Analisi del percorso

Martedì 08/03 - 2a tappa: Camaiore - Sovicille (219 km)

Partenza: Camaiore ore 11.50

Arrivo: Sovicille ore 16.55-17.30

Sprint: Chiusdino km 189.1

Gpm: La Pineta (449 m) km 160.7

Analisi del percorso: La ripartenza verso le Colline Metallifere e le Crete senesi anche quest’anno non sarà banale, anche se dovrebbe trattarsi di volata. Dopo i primi 90 km quasi perfettamente pianeggianti, il gruppo si dirige su strade impervie e tortuose, sfiorando Volterra e attraversando Casole d’Elsa, a Rosia; qui inizia una sorta di ampio circuito con le asperità più rilevanti. Non si tratta certo di salite impossibili, ma l’avvicinamento alla volata non sarà per niente facile, anche perché in questi ultimi 65 km si presume che il ritmo sia alto per riportarsi sui fuggitivi del mattino. Apre le danze il GPM verso La Pineta, salita piuttosto lunga ma piuttosto pedalabile (5.5 km al 5.7%), seguita dal breve strappo verso Monticiano. Il gruppo quindi tocca l’abbazia di San Galgano in un tratto ondulato e tortuoso che porta all’imbocco degli strappi di Ciciano (3.3 km al 5%) e Chiusdino (1.3 km al 6%); senza soluzione di continuità si scala l’ultima asperità verso Frosini e la Cantoniera di Montebello (3.7 km al 4.3%, con un tratto centrale piuttosto impegnativo) a cui fa seguito una tecnica picchiata per tornare a Rosia e chiudere il circuito. Gli ultimi 10 km appaiono pianeggianti sull’altimetria, ma, come ogni strada toscana che si rispetti, il tratto fino a Volte Basse (3 km al traguardo) è costellato di zampellotti che renderanno difficile organizzare i treni e favorire l’attacco di qualche coraggioso. Proprio a Volte Basse si trova l’ultima vera curva, in vetta ad uno strappo di circa 300 metri (perfetto per provare la sortita) a cui segue una strada in lieve, ma costante discesa. Se sarà volata, occhio alle molte insidie che prevedono gli ultimi 3 km, nei quali il gruppo si troverà lanciato a velocità folli in una strada non larghissima che lascia poco spazio per i treni dei velocisti. A complicare le cose, l’ultimo km presenta tre semicurve non banali che riducono il rettilineo finale ad appena 300 metri. Un finale frizzante che non dovrebbe precludere ai velocisti la possibilità di giocarsi il successo, ma senza dubbio rende loro le cose molto più difficili.