Alaphilippe, tre fratture e un emopneumotorace dopo la caduta alla Liegi, resta sotto osservazione

Due costole e una scapola rotte per Julian Alaphilippe nella caduta patita oggi a 62 km dal traguardo della Liegi-Bastogne-Liegi; ma questo è addirittura il meno, perché – a quanto fa sapere la Quick-Step Alpha Vinyl – il Campione del Mondo ha riportato nel brutto capitombolo anche un emopneumotorace, ovvero un versamento di sangue e aria nel cavo pleurico, condizione che se non tamponata nel più breve tempo possibile può portare a serie conseguenze.

Fortunatamente il corridore francese, rimasto sempre cosciente – per quanto dolorante – è stato soccorso rapidamente e trasportato in ospedale, dove si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono stabili ma dovrà restare ospedalizzato per ulteriori esami e trattamenti e per essere tenuto sotto osservazione.

Nella stessa Doyenne la Quick-Step ha avuto anche un altro corridore coinvolto nella medesima caduta e fratturato: si tratta di Ilan Van Wilder, che nell’impatto si è rotto la mascella. Pure lui come Julian avrà bisogno di ulteriori cure ospedaliere, ed entrambi i corridori saranno a breve trasferiti in ambulanza all’ospedale di Herentals.