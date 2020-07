Spalla lussata per Sebastián Henao, infortuni ad una mano per Barbero e Raim

Le gare siano appena riprese, nel molto del ciclismo professionistico si stanno già registrato diversi infortuni in questi ultimi giorni. Nella brutta caduta avvenuta ieri nel corso della prima tappa della Vuelta a Burgos, in cui il giovane Gijs Leemreize ha perso una falange di un dito, era stato coinvolto anche il colombiano Sebastián Henao: il corridore del Team Ineos non è riuscito a concludere la tappa e gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato una lussazione alla spalla destra.

Risalgono invece alla scorsa settimana altri due infortuni con piccole fratture. Lo spagnolo Carlos Barbero della NTT Pro Cycling ha riportato una frattura alla mano sinistra mentre si allenava con il resto della squadra in Toscana e ha dovuto così saltare la corsa di casa, la Vuelta a Burgos. Stesso genere di problema, frattura per primo metacarpo della mano sinistra, per l’estone Mihkel Räim: il velocista della Israel StartUp Nation era finito a terra nel corso della seconda tappa del Sibiu Tour e non aveva gareggiato nelle ultime due semitappe.