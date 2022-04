Giro di Sicilia 2022 – Analisi del percorso

Mercoledì 13/04 - 2a tappa: Palma di Montechiaro - Caltanisetta (152.0 km)

Partenza: Palma di Montechiaro ore 11.40

Arrivo: Caltanisetta ore 15.15-15.45

Sprint: Mazzarino km 66.3

Gpm: Enna (932 m) km 117.4

Analisi del percorso: La seconda tappa è senza ombra di dubbio più insidiosa, seconda per durezza solo a quella dell’Etna. In ogni caso mancano asperità seriamente rilevanti per creare scompiglio tra i big, ma sarà un primo test importante. I primi 30 km sono del tutto pianeggianti, ma si svolta subito verso l’entroterra, prima affrontando un falsopiano, quindi percorrendo le prime asperità. Un primo tratto di circa 7.5 km al 3.5% viene superato poco dopo lo svincolo di Butera, quindi altri 3.5 km al 3.7% fino al traguardo volante Mazzarino. Certo non salite vere e proprie, ma si inizia ad accumulare dislivello senza mai incontrare tratti di pianura vera e propria. Per arrivare ai piedi del GPM di Enna la strada continua a salire di altitudine con una sequenza di salite pedalabili, tra le quali spiccano i 2 km abbondanti al 5% per raggiungere Barrafranca e i 5 km al 4.5% per valicare Monte Gerace; da qui seguono 18 km ondulati con cui si “circumnaviga” la montagna di Enna per poi arrampicarsi sulla stessa dal versante settentrionale: questa è la salita più dura di giornata, con i suoi 4.3 km al 6.9%, ma purtroppo piuttosto lontana dal traguardo (circa 35 km). Va detto però che la strada scende quasi costantemente per 20 km, di cui soltanto i primi 3.5 km sono tecnici, mentre i restanti si svolgono su strade a rapida percorrenza. Con 5 km di pianura si arriva ai piedi della salita finale, che inizia a 8.5 km dal traguardo: prima si affrontano 5 km abbondanti al 5%, quindi si arriva ai piedi del centro storico con poco più di 2 km in lieve discesa. La strada torna a salire sotto l’arco dell’ultimo km (media 6.5%) per poi impennarsi a 800 metri dal traguardo, punto in cui inizio un vero e proprio muretto di 400 metri al 10% (massima che sfiora il 15%) dove potrebbe decidersi la tappa. Attenzione comunque a non piantarsi nel rettilineo finale in falsopiano di 400 metri, in cui si entra dopo un rapido sinistra-destra in pavè. Un finale molto accattivante che potrebbe regalare le prime emozioni.