Adriatica Ionica Race 2022 – Analisi del percorso

Domenica 05/06 - 2a tappa: Castelfranco Veneto - Cima Grappa (157.8 km)

Partenza: Castelfranco Veneto ore 11.40

Arrivo: Cima Grappa ore 15.15-15.45

Sprint: Asolo km 35.2

Gpm: Monfumo (185 m) km 56.1

Analisi del percorso: E’ il momento del primo spartiacque per la classifica generale. Anche quest’anno la salita totem della AIR sarà il Monte Grappa, salito stavolta dal versante settentrionale di Caupo. La tappa è strutturata sostanzialmente come unipuerto, anche se i primi 130 km sono comunque in più punti ondulati (è presente il facile GPM di Monfumo). La salita finale è destinata a delinerare una prima classifica in modo sensibile, anche se il versante di Caupo essendo lungo ed irregolare potrebbe favorire un maggiore attendismo in vista dell’ultimo tratto, lasciando la corsa ancora aperta in vista delle giornate seguenti. Sono complessivamente 28.3 km al 4.9%, dei quali vanno però evidenziati più tronconi: si comincia con un tratto di 8.5 km al 7.7%, seguito da quasi 4 km di falsopiano (di cui uno in leggera discesa); inizia così il tratto più impegnativo di circa 3.5 km all’8.2% scandito da molti tratti in doppia cifra; a questo punto, dopo aver già coperto gran parte del dislivello, si percorrono quasi 5 km ondulati (da segnalare uno strappo di circa 700 mt in doppia cifra), quindi altri 3.5 km di salita al 6.2% e 2 km in discesa; rimangono infine gli ultimi 2.3 km nuovamente in salita all’8%.