Giro Donne 2022 – Analisi del Percorso

Venerdì 08/07 - 8a tappa: Rovereto - Aldeno (104.7 km)

Partenza: Rovereto ore 11.15

Arrivo: Aldeno ore 14.00-14.15

Sprint: Aldeno km 72.9

Gpm: Passo Bordala (1250 m-2a cat.) km 54.7, Lago di Cei (897 m-2a cat.) km 92.5

Analisi del percorso: Il Giro prosegue in crescendo e con le tossine del Maniva ancora da smaltire port il gruppo su due impegnative salite della Vallagarina. Dopo i primi 40 km pianeggianti si sale il Passo Bordala, 14.7 km al 6.8%, con un paio di tratti in doppia cifra negli ultimi 4 km. Sarà un primo fondamentale spartiacque: in vetta mancheranno esattamente 50 km, nemmeno tantissimi, considerando anche che ci sarà pochissimo tempo per respirare. Una lunga discesa (non particolarmente tecnica), spezzata da un breve tratto in falsopiano per giungere al Lago di Cei, porta sul traguardo; quindi una decina di km pianeggianti portano a Villa Lagarina dove si imbocca l’altro versante del Passo Bordala, senza raggiungerne la cima, ma svoltando a destra proprio per ritransitare dal Lago di Cei. Il GPM è posto esattamente in prossimità del bivio, dopo 9.3 km al 7.7%, molto costanti. Qui mancheranno soltanto 12.2 km al traguardo, di cui un paio ancora in lieve salita fino al Lago (quelli già percorsi prima) e i restanti interamente in discesa. Già in questa tappa è possibile muoversi da lontano e ribaltare la classifica, anche perché affrontare più salite in successione è senza dubbio uno sforzo metabolico molto diverso dall’unipuerto.